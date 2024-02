Justiça eleva multa de Trump em US$ 100 milhões em caso de fraude

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump enfrentou mais um revés judicial, com a Justiça de Nova York aumentando a multa a ser paga por ele em um caso de fraude relacionado à suposta inflação artificial do valor de suas propriedades. O juiz Arthur Engoron proferiu a sentença que elevou a penalidade em US$ 100 milhões, chegando a um total de US$ 454 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 2,3 bilhões, segundo a agência Reuters.

As acusações indicam que Trump, ao manipular os números, possivelmente buscou vantagens junto a seguradoras e instituições financeiras. O acréscimo da multa é resultante de uma atualização com juros após um julgamento que se estendeu por cerca de três meses.

continua após o anúncio

Os filhos do ex-presidente, Eric e Donald Trump Jr., também foram alcançados pela decisão judicial, sendo obrigados a desembolsar aproximadamente US$ 4,7 milhões, equivalente a cerca de R$ 23 milhões. Além disso, Allen Weisselberg, diretor financeiro da Organização Trump, foi condenado a pagar US$ 1,1 milhão (R$ 5,4 milhões). Após a notificação oficial da sentença, inicia-se um prazo de 30 dias para que os réus possam recorrer da decisão.

Adicionalmente, a decisão judicial impôs restrições significativas a Donald Trump, incluindo a proibição de ocupar cargos em qualquer empresa de Nova York e de obter empréstimos de bancos do estado. Eric e Donald Trump Jr. foram banidos de cargos de liderança por dois anos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: