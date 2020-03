Justiça espanhola multa em 720 euros euros homem que violou quarentena

A Justiça da Espanha condenou um homem de 53 anos a pagar multa de 720 euros por ter quebrado a quarentena decretada no País em decorrência do coronavírus para ver a namorada edit

A Justiça da Espanha condenou um homem de 53 anos a pagar multa de 720 euros por ter quebrado a quarentena decretada no País em decorrência do coronavírus para ver a namorada. De acordo com a decisão, a polícia de Las Palmas de Gran Canaria, maior cidade das Ilhas Canárias, Joaquin, às 1h55 da madrugada de quarta-feira (25), na rua a caminho da casa de sua namorada para 'manter relações sexuais'. A sentença indica que Joaquin foi autor de um 'delito de desobediência grave'.

Por determinação do governo, quase 47 milhões de pessoas podem sair de casa apenas por motivo de trabalho ou necessidade máxima, como comprar comida.

A Espanha é o quarto país do mundo com o maior número de infecções provocadas pelo coronavírus (são mais de 64 mil). A quantidade de mortes supera a barreira dos 4 mil.