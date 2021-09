Justiça internacional derrotará mentiras e engano, afirma porta-voz da região chinesa de Xinjiang

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Os Estados Unidos e as forças de alguns países ocidentais contrárias à China organizaram em conjunto uma chamada exposição fotográfica sobre a região de Xinjiang.

Na coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (29), o porta-voz do governo da Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Xu Guixiang, declarou que as condutas das forças anti-China enganam a comunidade internacional e violam severamente os fatos, as leis e a moralidade, sendo uma provocação séria à humanidade. Ele acredita que a justiça certamente derrotará as mentiras e os enganos.

O porta-voz apontou que por trás dos rumores existe uma enorme conspiração que visa perturbar a prosperidade e estabilidade de Xinjiang e desacelerar o ritmo da China na realização do grande rejuvenescimento da nação. Desde o final de 2018, funcionários da ONU, diplomatas estrangeiros na China, a secretaria da Organização para a Cooperação Islâmica, representantes permanentes de diversos países em Genebra, jornalistas estrangeiros e grupos religiosos visitaram Xinjiang, verificando a situação real da região com seus próprios olhos.

Em outubro de 2020, cerca de 50 países expressaram apoio à China na questão de Xinjiang na sessão do Terceiro Comitê da 75ª Assembleia Geral da ONU, opondo-se à difamação maliciosa de certos países ocidentais. No mesmo mês, 20 diplomatas de nações árabes e o representante da Liga Árabe na China fizeram uma visita a Xinjiang, enaltecendo as conquistas da região na luta contra o terrorismo e o extremismo, a proteção da liberdade religiosa dos cidadãos, promoção do desenvolvimento econômico e melhora da vida da população. Neste ano, nas três reuniões do Conselho de Direitos Humanos da ONU, cerca de 100 países apoiaram as políticas chinesas em Xinjiang por meio de discursos e envio de cartas. Todas estas são vozes e o poder da justiça da sociedade humana.

