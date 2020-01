Justiça japonesa pede prisão de mulher de Carlos Ghosn

247 - A Justiça do Japão emitiu um mandado de prisão contra Carole Ghosn, suspeita de "falso testemunho" na investigação contra marido dela, Carlos Ghosn, de acordo com agências de notícias japonesas nesta terça-feira (7). O anúncio do mandado coincide com outro emitido contra Carlos Ghosn no começo de janeiro, pela Interpol, depois que ele fugiu para o Líbano. Ele tem nacionalidades libanesa e francesa.

Segundo um comunicado da Procuradoria de Tóquio, Carole Ghosn teria dado declarações falsas ao Judiciário japonês em abril de 2019.

Carlos Ghosn criou um império, com a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. Em 2016, ele era um dos executivos mais bem pagos entre as companhias japonesas, tendo recebido só da Nissan R$ 33,4 milhões.

Em novembro de 2018, o executivo foi preso por violações financeiras que envolveriam sonegação fiscal e uso de ativos da companhia japonesa para fins pessoais.