Justiça nega pedido de prisão a Keiko Fujimori no Peru

A candidata derrotada nas eleições foi alvo de ação do MP por ter mantido contato com testemunhas do processo em que ela é julgada edit

Da Revista Fórum - O Poder Judicial do Peru decidiu nesta segunda-feira (21) que Keiko Fujimori, candidata derrotada nas eleições presidenciais e filha do ex-ditador Alberto Fujimori, não precisará retornar à prisão no país. O Ministério Público alegou que ela havia infringido regras estabelecidas pelas medidas cautelares impostas contra ela em razão das investigações do Caso Odebrecht.

Uma das regras impostas foi a proibição de se comunicar com testemunhas em razão do perigo de obstaculizar as investigações. Segundo o procurador José Domingo Pérez, a candidata teria infringido essa determinação durante as eleições ao se comunicar com o ex-congressista Miguel Torres, do partido Força Popular (mesmo de Keiko).

