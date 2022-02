Juventude do PT vai buscar eleitores para Lula no exterior

Os núcleos do PT no exterior devem ser ampliados para colaborar com a iniciativa edit

Apoie o 247

ICL

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - A Juventude do PT lançará em breve uma campanha internacional para buscar votos de brasileiros que moram no exterior para o ex-presidente Lula, pré-candidato da sigla à Presidência.

Para isso, serão usados os comitês internacionais criados durante a campanha Lula Livre, que pedia a soltura do petista, preso em 2018 e 2019 na Lava Jato. Os núcleos do PT no exterior devem ser ampliados para colaborar com a iniciativa.

Além de mirar brasileiros expatriados, a Juventude petista buscará contato com jovens estrangeiros de esquerda. Para isso, traduzirá materiais de campanha e notícias sobre o ex-presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2018, Fernando Haddad, candidato do PT, recebeu 29% dos votos válidos no exterior, contra 59% de Jair Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE