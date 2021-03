Kamala Harris assegura a Netanyahu 'compromisso inabalável' dos EUA com segurança de Israel

A vice-presidente dos EUA conversou por telefone com o premiê israelense e expressou o compromisso inalterável dos EUA de garantir segurança do Estado judeu edit

Sputnik - A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, conversou por telefone com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, e expressou o compromisso inalterável dos EUA de garantir segurança do Estado judeu.

"A vice-presidente Kamala Harris conversou hoje [4 de março] por telefone com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e reassegurou o compromisso da administração Biden-Harris com a parceria entre os Estados Unidos e Israel. A vice-presidente sublinhou o compromisso inabalável dos EUA com a segurança israelense", diz o comunicado da Casa Branca.

Durante a ligação, Harris expressou o firme apoio aos acordos de normalização atingidos recentemente entre Israel e várias nações muçulmanas, notando, além disso, a importância de paz, segurança e prosperidade tanto para os israelenses como para os palestinos.

"A vice-presidente e o primeiro-ministro concordaram com a importância de contínua cooperação estreita e parceria nos assuntos de segurança nacional, incluindo o programa nuclear iraniano e o perigoso comportamento regional do regime [iraniano]", de acordo com comunicado.

Os lados também discutiram bilateral cooperação científica e combate à pandemia da COVID-19. Adicionalmente, Harris e Netanyahu reafirmaram oposição de seus governos contra as intenções do Tribunal Penal Internacional de alargar sua jurisdição a militares israelenses.

