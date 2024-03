Kamala Harris cobra Hamas a concordar com cessar-fogo e pressiona Israel por ajuda a Gaza

Apoie o 247

aReuters - A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, exigiu neste domingo (3) que o grupo militante palestino Hamas concorde com um cessar-fogo imediato de seis semanas, enquanto instava vigorosamente Israel a fazer mais para aumentar as entregas de ajuda à Faixa de Gaza, onde ela disse que pessoas inocentes estavam sofrendo uma "catástrofe humanitária".

Em alguns dos comentários mais fortes feitos por um líder sênior do governo dos EUA até o momento sobre o assunto, Harris pressionou o governo israelense e delineou maneiras específicas de como mais ajuda pode fluir para o enclave densamente povoado, onde centenas de milhares de pessoas estão enfrentando a fome, após cinco meses da campanha militar de Israel.

"Dada a imensa escala de sofrimento em Gaza, deve haver um cessar-fogo imediato", disse Harris em um evento em Selma, Alabama. "Há um acordo na mesa, e como dissemos, o Hamas precisa concordar com esse acordo. Vamos conseguir um cessar-fogo." >>> LEIA TAMBÉM: Israel boicota negociações de cessar-fogo no Cairo e deve seguir com genocídio em Gaza

"As pessoas em Gaza estão passando fome. As condições são desumanas e nossa humanidade comum nos obriga a agir... O governo israelense deve fazer mais para aumentar significativamente o fluxo de ajuda. Sem desculpas", disse ela.

No domingo, uma delegação do Hamas chegou ao Cairo para a última rodada de negociações de cessar-fogo, anunciada por muitos como o último obstáculo possível para um cessar-fogo, mas não estava claro se houve algum progresso. A versão online do jornal israelense Yedioth Ahronoth relatou que Israel boicotou as negociações depois que o Hamas rejeitou sua demanda por uma lista completa nomeando reféns que ainda estão vivos.

Washington insistiu que o acordo de cessar-fogo está próximo e tem pressionado para colocar um cessar-fogo em vigor no início do Ramadã, a uma semana de distância. Um oficial dos EUA disse no sábado que Israel concordou com um acordo-quadro.

Um acordo traria o primeiro cessar-fogo prolongado da guerra, que já dura cinco meses com apenas uma pausa de uma semana em novembro. Dezenas de reféns mantidos por militantes do Hamas seriam libertados em troca de centenas de detidos palestinos.

Uma fonte informada sobre as negociações havia dito no sábado que Israel poderia ficar afastado do Cairo a menos que o Hamas apresentasse primeiro sua lista completa de reféns que ainda estão vivos. Uma fonte palestina disse à Reuters que o Hamas até agora rejeitou essa demanda.

Depois que a delegação do Hamas chegou, um oficial palestino disse à Reuters que o acordo ainda não estava "lá". Não houve comentário oficial de Israel.

Em negociações anteriores, o Hamas buscou evitar discutir o bem-estar dos reféns individuais até que os termos para sua libertação fossem definidos.

Em outras movimentações diplomáticas, o membro do gabinete de guerra israelense Benny Gantz se encontrará com Harris na Casa Branca na segunda-feira e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em Washington na terça-feira. O enviado dos EUA, Amos Hochstein, visitará Beirute na segunda-feira para tentar desescalar o conflito na fronteira entre o Líbano e Israel.

"TIROS E CAOS" - A morte na semana passada de mais de 100 palestinos se aproximando de um caminhão de ajuda em Gaza capturou a grave crise humanitária no enclave densamente povoado, um incidente que Harris lembrou durante seu discurso.

"Vimos pessoas famintas e desesperadas se aproximarem de caminhões de ajuda simplesmente tentando garantir comida para suas famílias após semanas de quase nenhuma ajuda chegando ao norte de Gaza, e foram recebidas com tiros e caos", disse Harris.

Israel disse no domingo que sua revisão inicial do incidente constatou que a maioria dos mortos ou feridos morreu em um tumulto. O porta-voz militar Daniel Hagari disse que as tropas israelenses no local inicialmente dispararam apenas tiros de aviso, embora depois tenham atirado em alguns "saqueadores" que "se aproximaram de nossas forças e representaram uma ameaça imediata".

Muatasem Salah, membro do Comitê de Emergência do Ministério da Saúde de Gaza, disse à Reuters que a versão israelense foi contradita por ferimentos de metralhadora.

Em seus comentários, Harris detalhou maneiras específicas pelas quais o governo israelense pode permitir mais ajuda em Gaza. "Eles devem abrir novas passagens de fronteira. Eles não devem impor quaisquer restrições desnecessárias à entrega de ajuda. Eles devem garantir que pessoal humanitário, locais e comboios não sejam alvos, e devem trabalhar para restaurar serviços básicos e promover a ordem em Gaza, para que mais comida, água e combustível possam chegar aos necessitados."

Sob pressão em casa e no exterior, o governo Biden realizou no sábado seu primeiro lançamento de ajuda no enclave costeiro, com um avião de transporte militar dos EUA lançando 38.000 refeições ao longo da costa do Mediterrâneo de Gaza.

Críticos dos lançamentos aéreos dizem que eles têm apenas um impacto limitado no sofrimento e que é quase impossível garantir que os suprimentos não acabem nas mãos de militantes.

Os Estados Unidos continuarão esses lançamentos, disse Harris, e acrescentou que Washington está trabalhando em uma nova rota por mar para também enviar ajuda.

A guerra foi desencadeada em outubro depois que combatentes do Hamas invadiram cidades israelenses, matando 1.200 pessoas e capturando 253 reféns, segundo contagens israelenses. Desde então, as forças israelenses mataram mais de 30.000 palestinos, segundo autoridades de saúde de Gaza.

Grandes áreas da Faixa de Gaza foram devastadas, quase toda a população ficou sem-teto e as Nações Unidas estimam que um quarto dos gazenses estejam à beira da fome.

Em uma morgue fora de um hospital em Rafah na manhã de domingo, mulheres choravam e lamentavam ao lado de fileiras de corpos da família Abu Anza, 14 dos quais autoridades de saúde de Gaza dizem que foram mortos em um ataque aéreo israelense em Rafah durante a noite.

Os mais jovens da família que foram mortos eram gêmeos recém-nascidos Wesam e Naaem, os primeiros filhos de sua mãe depois de 11 anos de casamento. Eles nasceram algumas semanas após o início da guerra em Gaza.

"Meu coração se foi", lamentou Rania Abu Anza, que também perdeu seu marido no ataque. "Eu não tive tempo suficiente com eles."

