Kamala Harris dá posse a senadores e democratas assumem controle do Senado dos EUA

Vice-presidente Kamala Harris deu posse aos três senadores que dão ao Partido Democrata um controle estreito sobre as duas casas do Congresso, bem como a Casa Branca, pela primeira vez em uma década edit

WASHINGTON (Reuters) - Os democratas assumiram o controle do Senado dos EUA na quarta-feira, quando a vice-presidente Kamala Harris jurou em três membros dar ao partido um controle estreito sobre as duas casas do Congresso, bem como a Casa Branca, pela primeira vez em uma década.

O primeiro dos indicados ao gabinete do presidente Joe Biden ganhou a aprovação do Senado na noite de quarta-feira: Avril Haines, indicada para o cargo de diretora de inteligência nacional.

Os democratas Raphael Warnock e Jon Ossoff da Geórgia e Alex Padilla da Califórnia fizeram o juramento de posse na Câmara do Senado horas depois de Biden e Harris tomarem posse.

Warnock e Ossoff conquistaram vitórias desagradáveis ​​em duas eleições de 5 de janeiro para dividir o Senado por 50-50 com Harris, um democrata, que detém o voto decisivo em qualquer empate entre republicanos e democratas.

Padilla, a primeira senadora latina da Califórnia, foi nomeada para ocupar a cadeira de Harris no Senado depois que ela renunciou na segunda-feira para assumir o segundo cargo mais alto dos Estados Unidos.

Jurando os novos senadores, Harris riu depois que leu seu próprio nome como o senador da Califórnia que havia renunciado, declarando: "Sim, isso foi muito estranho, OK."

Os três democratas dão a Biden uma pequena vantagem para buscar políticas que incluem uma nova onda de alívio para uma nação martelada pela pandemia do coronavírus em face de profundas divisões políticas.

O novo arranjo torna o senador democrata Chuck Schumer o líder da maioria, com o republicano Mitch McConnell rebaixado a líder da minoria.

Schumer, um nova-iorquino impetuoso, admitiu algum nervosismo ao iniciar seu primeiro discurso como líder da maioria. “Preciso recuperar o fôlego, tanta coisa está acontecendo”, disse ele.

Schumer e McConnell se comprometeram a trabalhar juntos, e McConnell também se comprometeu a trabalhar com Biden, um ex-senador que McConnell conhece há anos.

“Parabenizo meu amigo de Delaware e espero trabalhar com ele como nosso novo presidente, sempre que possível”, disse McConnell.

Schumer e McConnell estão em negociações sobre um possível acordo de divisão de poder que rege as operações diárias do Senado, semelhante ao firmado há duas décadas. Ambos os homens são a favor de fazer tal acordo, mas McConnell pediu para manter as regras que exigem uma maioria absoluta de 60 votos para fazer avançar a maior parte da legislação.

A mudança no controle do Senado complicou os esforços já adiados para obter a confirmação dos indicados do Gabinete de Biden. Nos últimos anos, pelo menos alguns indicados para a segurança nacional foram confirmados no Dia da Posse.

Schumer disse que o Senado tratará das crises econômicas e de saúde da pandemia e se esforçará para fazer progressos na justiça racial, acrescentando: “Não se engane, o Senado tratará com força, consistência e urgência da maior ameaça a este país e ao nosso planeta - das Alterações Climáticas."

O novo Senado está prestes a realizar o segundo julgamento de impeachment do ex-presidente Donald Trump sob a acusação de incitar a insurreição, aprovado pela Câmara na semana passada, depois que seus apoiadores invadiram o Capitólio. Não estava claro quando o julgamento começaria.

Os democratas também detêm uma maioria de 221-211 na Câmara dos Representantes.

Warnock, um pregador batista de 51 anos em seu primeiro cargo político, é o primeiro senador negro a representar a Geórgia. Ele ocupou o púlpito em Atlanta, onde o líder dos direitos civis Martin Luther King Jr. pregou uma vez.

Ossoff, 33, é o senador mais jovem empossado no Senado desde Biden, que assumiu o cargo em 1973 aos 30 anos.

O primeiro senador judeu da Geórgia, Ossoff prestou juramento sobre um livro das escrituras hebraicas que pertenceu ao rabino Jacob Rothschild de Atlanta, um aliado próximo de King's.

Padilla, 47, foi secretária de estado da Califórnia, tendo atuado anteriormente no Senado estadual e mais de sete anos no Conselho da cidade de Los Angeles, cinco como presidente do conselho.

