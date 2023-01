Kamala Harris diz que direito ao aborto está ameaçado nos Estados Unidos

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, 22 Jan (Reuters) - A vice-presidente democrata Kamala Harris disse que o direito ao aborto está sendo atacado nos Estados Unidos em um discurso no domingo marcando o 50º aniversário de Roe v. Wade, a decisão da Suprema Corte que estabeleceu o direito ao aborto até que foi derrubado no ano passado.

"O direito de cada mulher em cada estado do país de tomar decisões sobre seu próprio corpo está em jogo", disse Harris. "Os republicanos no Congresso agora estão pedindo a proibição do aborto no momento da concepção em todo o país. Como eles ousam?"

Na semana passada, funcionários da Casa Branca disseram que 60 projetos de lei antiaborto foram arquivados na sessão legislativa de 2023 e mais de 26 milhões de mulheres vivem atualmente em estados que proibiram o aborto.

"A maioria dos americanos se opõe a esses ataques", disse Harris, acrescentando que eleitores em estados como Kansas, Califórnia, Michigan, Montana, Kentucky e Vermont afirmaram o direito ao aborto nas propostas eleitorais.

Falando em Tallahassee, Flórida, Harris também defendeu a legislação federal para proteger os direitos reprodutivos, que . Os democratas não foram aprovados no ano passado, quando controlavam as duas câmaras do Congresso. É improvável que a proposta ganhe o apoio dos republicanos, que agora têm uma maioria estreita na Câmara dos Deputados.

No domingo, Biden divulgou uma proclamação para proteger o acesso ao aborto medicamentoso depois que algumas autoridades estaduais tomaram medidas para tentar impedir que as mulheres tivessem acesso legal ao aborto medicamentoso.

A Food and Drug Administration disse neste mês que as pílulas abortivas se tornariam mais amplamente disponíveis nas farmácias e pelo correio. Uma batalha legal está em andamento em um tribunal federal no Texas, onde os oponentes do aborto entraram com um processo para desfazer a aprovação das drogas.

A decisão de Harris de falar na Flórida foi guiada pela decisão do estado no ano passado de aprovar uma proibição do aborto sem exceções para estupro e incesto, disseram autoridades da Casa Branca.

O governador republicano do estado, Ron DeSantis, é um potencial candidato à presidência em 2024.

Os democratas e alguns republicanos citam preocupações sobre a perda dos direitos de aborto devido ao desempenho mais fraco do que o esperado dos republicanos nas eleições de meio de mandato do ano passado. O partido de Biden vê o aborto como uma questão que pode ajudá-lo nas eleições de 2024, quando o controle da Casa Branca e das duas câmaras do Congresso estará em jogo.

