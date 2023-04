Kamenei prevê "mudança global" com enfraquecimento dos adversários do Irã

Apoie o 247

247 - “O mundo está passando por uma grande transformação política, ou seja, a ordem mundial está mudando (...). Gostaria de dizer hoje que esta mudança global está felizmente no sentido de enfraquecer os inimigos da República Islâmica. Isso é algo importante", disse o aiatolá Ali Kamenei na terça-feira (4), em reunião em Teerã, com os chefes dos três Poderes do Estado, atuais e ex-funcionários do governo, altos executivos de várias organizações, parlamentares e ativistas sociais e culturais.

Na opinião de Kamenei, "as mudanças estão a acontecer muito rapidamente", pelo que "é preciso aumentar a inovação, a mobilidade e a atividade, e aproveitar as oportunidades" na política externa, sublinhou.

No mesmo sentido, ele se referiu à crise que Israel atravessa, citando autoridades sionistas que alertam que o regime de ocupação está à beira do colapso.

“A própria liderança sionista adverte regularmente, uma e outra vez, que está perto do colapso. O seu próprio presidente o diz, o seu ex-primeiro-ministro o diz, o chefe da sua própria segurança e o seu ministro da defesa o dizem: todos o dizem: 'estamos à beira do colapso.

Ele também destacou o declínio dos Estados Unidos. “Os EUA estão se enfraquecendo, consideravam a América Latina seu quintal, mas agora governos antiamericanos estão chegando ao poder em muitos países latino-americanos”, acrescentou.

Por outro lado, o líder iraniano tem enfatizado a necessidade de acabar com a dependência do dólar para ter uma situação econômica melhor, informa o site HispanTV.

