Kanye West perde prazo para concorrer à presidência dos EUA

247 - O artista Kanye West perdeu o prazo para concorrer à presidência dos EUA e aparecer na cédula eleitoral do estado de Wisconsin. Ele descumpriu a data limite para a entrega dos documentos em 14 segundos.

Após contestar, o magistrado John Zakowski foi a favor da Comissão Eleitoral do estado e afirmou que “acredita que no momento em que um relógio de pêndulo toca cinco vezes é o momento em que são 17 horas.’ As informações são do site TMZ e fora reproduzidas no portal Exame

Desde seu anúncio no Twitter de que concorrerá à presidência americana, o rapper e estilista americano Kanye West vem gerando controvérsias por suas declarações bombásticas.

Kanye argumentou em seu primeiro evento de campanha que “Harriet Tubman [abolicionista e ativista afro-americana] na verdade nunca liberou os escravos. Ela apenas fez com que eles fossem trabalhar para outras pessoas brancas.”

