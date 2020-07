Kanye West se compara a Mandela e diz que esposa tentou interná-lo

Portal Forum - Em uma série de publicações no Twitter, na noite desta segunda-feira (20), o rapper estadunidense Kanye West disse que sua esposa, Kim Kardashian, estava tentando interná-lo em uma clínica psiquiátrica. Comentários foram feitos após primeiro comício do artista como pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos.

Nos tuítes, Kanye também disse que o filme “Corra!”, que tem o racismo como tema central, foi feito inspirado em sua vida e que ele poderia ser preso como Nelson Mandela, ícone da luta contra o Apartheid.“Kim estava tentando viajar para Wyoming com um médico para me internar, como no filme ‘Corra!’, só porque eu chorei para salvar a vida das minhas filhas ontem. Todo mundo sabe que aquele filme é sobre mim”, escreveu o rapper.

