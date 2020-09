Karabakh diz que perdeu mais 28 soldados em confronto com forças do Azerbaijão

Reuters - O território de Nagorno-Karabakh informou nesta segunda-feira que mais 28 de seus soldados foram mortos em combates com as forças do Azerbaijão, elevando o número total de vítimas para 59.

Nesta segunda-feira, as forças armênias e azeris trocaram tiros pelo segundo dia sobre o território de Nagorno-Karabakh, com os lados se acusando mutuamente de usar artilharia pesada.