Keiko Fujimori pode ser condenada por corrupção no Peru

247 - Um tribunal peruano realiza nesta terça-feira (31) uma audiência preliminar do aguardado julgamento da ex-candidata presidencial e líder da extrema direita Keiko Fujimori, que pode ser condenada a 30 anos de prisão por lavagem de dinheiro e outras acusações de corrupção.

A filha mais velha do ex-presidente Alberto Fujimori, que está na prisão, volta ao primeiro plano judicial quase três meses depois do segundo turno no qual esteve prestes a conquistar a Presidência, o que lhe teria dado a imunidade para evitar o processo e adiá-lo nos cinco anos do mandato.

Em 11 de março, o promotor José Domingo Pérez pediu à justiça que a líder direitista seja condenada a 30 anos e 10 meses de prisão. Keiko Fujimori não estará presente na audiência, mas sua advogada sim, informa o UOL.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE