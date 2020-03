Kennedy: No Afeganistão, EUA perdem a guerra mais longa que já travaram

O jornalista Kennedy Alencar afirma que "os Estados Unidos perderam a mais longa guerra que já travaram. O tratado de paz com o Taleban é uma saída americana pela porta dos fundos, como no Vietnã" edit

247 - O jornalista Kennedy Alencar, em sua coluna no IG, afirma que "Os Estados Unidos perderam a mais longa guerra que já travaram. O tratado de paz com o Taleban é uma saída americana pela porta dos fundos, como no Vietnã. Saldo para os afegãos: um país destruído durante duas décadas".

"O Taleban, que em 2001 seria exterminado em semanas, é o único lado que pode declarar vitória. A linguagem corporal do aperto de mãos dado hoje entre os dois lados deixou isso evidente", diz ele.

"Sem dúvida, o tratado de paz é importante para a tentativa de reconstrução do Afeganistão. O Taleban, considerado um grupo pária em 2001, quando estive no país, emerge agora como uma força política inconteste. Assinar o acordo com os EUA sem a participação do governo afegão mostra a força do Taleban, que ganha reconhecimento internacional do seu maior inimigo", acrescenta.