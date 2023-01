Kevin McCarthy é eleito presidente da Câmara dos EUA

Apoie o 247

Reuters - O republicano Kevin McCarthy foi eleito presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos na manhã deste sábado (7), depois de fazer extensas concessões aos radicais de direita que levantaram dúvidas sobre a capacidade do partido de governar.

O californiano de 57 anos sofreu uma humilhação final quando o deputado Matt Gaetz reteve seu voto na 14ª votação quando a meia-noite se aproximava, provocando uma briga na qual o também republicano Mike Rogers teve que ser afastado fisicamente.

A vitória de McCarthy na 15ª votação encerrou a mais profunda disfunção do Congresso em mais de 160 anos. Mas ilustrou nitidamente as dificuldades que ele enfrentará ao liderar uma maioria estreita e profundamente polarizada.

Ele finalmente venceu com uma margem de 216-212. Ele foi eleito com os votos de menos da metade dos membros da Câmara apenas porque seis em seu próprio partido retiveram seus votos - não apoiando McCarthy como líder, mas também não votando em outro candidato.

Ao bater o martelo pela primeira vez, McCarthy representou o fim do domínio democrata do presidente Joe Biden em ambas as câmaras do Congresso.

"Nosso sistema é construído sobre freios e contrapesos. É hora de sermos um freio e fornecermos algum equilíbrio às políticas do presidente", disse McCarthy em seu discurso de posse, que estabeleceu uma ampla gama de prioridades, desde cortar gastos com imigração, até lutando batalhas de guerra cultural.

McCarthy foi eleito apenas depois de concordar com uma exigência dos radicais de que qualquer legislador pudesse pedir sua destituição a qualquer momento. Isso cortará drasticamente o poder que ele terá ao tentar aprovar legislação sobre questões críticas, incluindo o financiamento do governo, abordando o iminente teto da dívida do país e outras crises que possam surgir.

O desempenho mais fraco do que o esperado dos republicanos nas eleições intermediárias de novembro os deixou com uma estreita maioria de 222 a 212, o que deu um poder descomunal aos direitistas que se opunham à liderança de McCarthy.

Essas concessões, incluindo fortes cortes de gastos e outras restrições aos poderes de McCarthy, podem apontar para mais turbulência nos próximos meses, especialmente quando o Congresso precisará aprovar um novo aumento da autoridade de empréstimos de US$ 31,4 trilhões dos Estados Unidos.

Na última década, os republicanos fecharam repetidamente grande parte do governo e levaram o maior devedor do mundo à beira da inadimplência em esforços para obter cortes drásticos de gastos, geralmente sem sucesso.

Vários dos linha-dura questionaram a disposição de McCarthy de se envolver em tal temeridade ao negociar com Biden, cujos democratas controlam o Senado. Eles se enfureceram no passado, quando os republicanos do Senado liderados por Mitch McConnell concordaram em negociar acordos.

Os radicais, incluindo também o presidente do Freedom Caucus, Scott Perry, da Pensilvânia, e Chip Roy, do Texas, disseram que as concessões que obtiveram de McCarthy facilitarão a adoção de tais táticas - ou forçarão outro voto na liderança de McCarthy se ele não corresponder às expectativas.

"Você tem mudanças em como vamos gastar e alocar dinheiro que serão históricas", disse Perry.

“Não queremos que os tetos limpos da dívida sejam aprovados e continuem pagando a conta sem algum esforço para controlar os gastos quando os democratas controlam a Casa Branca e o Senado”.

Um desses democratas, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, alertou que as concessões que McCarthy fez aos "extremistas" de seu partido podem voltar para assombrá-lo e tornou mais provável que a Câmara controlada pelos republicanos cause uma paralisação ou inadimplência do governo, com "consequências devastadoras".

Em forte contraste com as batalhas entre os republicanos da Câmara, Biden e McConnell apareceram juntos em Kentucky na quarta-feira para destacar os investimentos em infraestrutura.

A vitória tardia de McCarthy ocorreu um dia após o aniversário de dois anos de um ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos, quando uma multidão violenta invadiu o Congresso em uma tentativa de reverter a derrota eleitoral do então presidente Donald Trump.

Os 14 votos fracassados ​​desta semana marcaram o maior número de votos para o cargo de presidente desde 1859, nos turbulentos anos anteriores à Guerra Civil.

A última candidatura de McCarthy a presidente, em 2015, desmoronou diante da oposição de direita. Os dois oradores republicanos anteriores, John Boehner e Paul Ryan, deixaram o cargo após conflito com colegas de direita.

McCarthy agora detém a autoridade para bloquear a agenda legislativa de Biden, forçar votos para as prioridades republicanas na economia, energia e imigração e avançar com as investigações de Biden, seu governo e sua família.

Concessões

Mas as concessões que ele fez significam que McCarthy terá consideravelmente menos poder do que sua antecessora, a democrata Nancy Pelosi. Isso tornará difícil para ele concordar com acordos com os democratas em uma Washington dividida.

Permitir que um único membro convoque uma votação para remover o orador dará aos linha-duras uma influência extraordinária.

O acordo limitaria os gastos para o próximo ano fiscal aos níveis do ano passado - totalizando um corte significativo quando a inflação e o crescimento populacional são levados em consideração.

Isso pode encontrar resistência de republicanos mais centristas ou daqueles que pressionam por maior financiamento militar, principalmente porque os Estados Unidos estão gastando bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia a se defender de um ataque russo.

O republicano moderado Brian Fitzpatrick disse que não estava preocupado que a Câmara fosse efetivamente administrada por linha-dura.

"É aspiracional", disse ele a repórteres. "Ainda temos nossos cartões de eleitor".

