Khamenei: Otan teria iniciado guerra pela Crimeia se não fosse a operação da Rússia na Ucrânia

Sputnik - Nesta terça-feira (19), o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, operação militar russa na Ucrânia impediu que Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) iniciasse uma guerra usando a Crimeia como pretexto.

Conforme citado pela agência Fars, Khamenei afirmou que a Otan não tem limites e teve o ímpeto barrado pela Rússia.

"Se o caminho está aberto para a Otan, então a organização não vê limites. Se a organização não tivesse sido parada na Ucrânia, então após um tempo a aliança teria iniciado uma guerra sob o pretexto da Crimeia", disse o líder iraniano.

Nesta terça-feira (19), o presidente russo, Vladimir Putin, foi a Teerã para participar da Cúpula Trilateral de Líderes dos Estados-Garantes do cessar-fogo na Síria ao lado presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Durante a visita, Putin também se encontrou com Khamenei.

Mais cedo, o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Vladimir Havrylov, afirmou que Kiev está se preparando para destruir a frota russa no mar Negro e "retomar" a Crimeia com a ajuda de armas ocidentais.

