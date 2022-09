Kherson aprova adesão à Rússia com 87,05% de votos a favor em referendo

As votações ocorreram entre os dias 23 e 27 de setembro em meio à operação militar especial russa na Ucrânia edit

Sputnik - Nesta terça-feira (27), a administração regional de Kherson divulgou os resultados do referendo sobre a adesão à Federação da Rússia mostrando apoio de 87,05% da população à entrada da região no território russo.

Poucos minutos antes de Kherson terminar a contagem dos votos, a região de Zaporozhie anunciou o fim da sua apuração. Com 93,11% dos votos a favor, a população de Zaporozhie também confirmou o ingresso à Rússia.

A possibilidade de realização de referendos nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk (RPD e RPL), e nas regiões de Zaporozhie e Kherson, é especulada há semanas. As votações ocorreram entre os dias 23 e 27 de setembro em meio à operação militar especial russa na Ucrânia.

Com início em fevereiro deste ano, a operação militar especial foi deflagrada dias após a Rússia reconhecer a independência da RPD e da RPL. As repúblicas do Donbass solicitaram a Moscou assistência militar em meio ao aumento exponencial das violações de cessar-fogo na região por parte da Ucrânia, o que foi atendido pela Federação da Rússia.

