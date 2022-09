Kiev acusa Rússia de lançar ataques contra infraestrutura de energia e causar apagões

Apoie o 247

247 - A Rússia lançou uma série de ataques contra infraestrutura da Ucrânia na noite de domingo, causando apagões generalizados, acusou Kiev. Problemas com eletricidade e água foram relatados nas regiões de Kharkiv, Sumy, Poltava, Zaporizhzhya e Dnipropetrovsk, possivelmente afetando milhões de pessoas.

A ação veio em meio à ofensiva ucraniana na região de Kharkiv, que fez Kiev retomar o controle sobre o território.

Moscou foi forçada a retirar suas tropas da região de Kharkiv para evitar que fossem cercadas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky zombou dos russos em um discurso em vídeo na noite de sábado, dizendo que “o exército russo nestes dias está demonstrando o melhor que pode fazer – mostrar as costas”.

Oleg Nikolenko, porta-voz do MRE ucraniano, descreveu os ataques russos como atos de "desespero". "Rússia atinge infraestrutura crítica ucraniana. As centrais elétricas foram atacadas, causando interrupções generalizadas de eletricidade. Este é um ato de desespero após as imensas perdas e retirada da Rússia no leste da Ucrânia. Mesmo com suas táticas terroristas, eles estão condenados a perder esta guerra", disse ele.

