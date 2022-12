Kiev começa a receber fornecimento estável de eletricidade, diz empresa de energia ucraniana

Chefe da empresa de energia ucraniana destaca que será difícil prever como o equipamento usado para distribuir energia irá funcionar com baixas temperaturas e aumento de consumo edit

Sputnik - Chefe da empresa de energia ucraniana YASNO celebra a retomada de eletricidade, mas destaca que será difícil prever como o equipamento usado para distribuir energia irá funcionar com baixas temperaturas e aumento de consumo.

Kiev começou a receber nesta terça-feira (27) volumes estáveis ​​de eletricidade, distribuídos uniformemente por meio de esquemas temporários de reconexão da rede. A informação foi dada pelo chefe da empresa de energia ucraniana YASNO (D. Solutions), Sergei Kovalenko.

"Kiev está recebendo quantidades estáveis ​​de eletricidade. Claro, com limitações, mas estável. Esta é a primeira boa notícia. Esses volumes estão sendo distribuídos uniformemente por meio de esquemas temporários de reconexão da rede. Esta é a segunda boa notícia", disse Kovalenko, nas redes sociais.

"Neste momento, é difícil prever como o equipamento irá funcionar com baixas temperaturas e aumento de consumo", disse Kovalenko, acrescentando que "felizmente, haverá temperaturas acima de zero no Ano Novo".

Mais cedo, o vice-chefe da administração da cidade de Kiev, Pyotr Panteleiev, disse que a capital da Ucrânia viveria em modo de falta de energia de emergência durante o inverno.

"A situação continua difícil. As obras de restauração continuam, mas restrições e apagões, principalmente de natureza emergencial, ainda estão ocorrendo, e viveremos nessas condições durante o inverno, devemos entender isso", disse Panteleiev.

A empresa ucraniana D.TEK, controladora da YASNO, disse anteriormente que as quedas de energia continuam ocorrendo em Kiev, com as empresas de energia lutando para estabilizar a tensão nas redes elétricas da capital da Ucrânia por mais de uma semana.

As instalações de energia em toda a Ucrânia foram alvo da Rússia a partir de 10 de outubro, em retaliação aos ataques ucranianos à infraestrutura russa e ao bombardeio da Ponte da Crimeia, que liga a península ao território russo continental.

Os ataques russos foram lançados contra infraestruturas de poder, indústria de defesa, o comando militar e as instalações de comunicação em toda a Ucrânia. Desde então, alertas de ataques aéreos foram emitidos nas regiões ucranianas todos os dias, às vezes em todo o país.

Após outra série de ataques em 15 de novembro, o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, disse que cerca de 50% da infraestrutura de energia da Ucrânia foi danificada. As autoridades exortaram as pessoas a reduzir o uso de eletricidade e recorreram a apagões contínuos.

