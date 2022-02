Kiev diz que oito pessoas morreram em bombardeio; Moscou diz não ter como alvo cidades da Ucrânia

Apoie o 247

247 com AlJazeera - O Ministério da Defesa da Rússia disse na quinta-feira que seus ataques aéreos à Ucrânia não tinham como alvo cidades e não representavam ameaça a civis, informou a agência de notícias RIA.

A Ucrânia disse anteriormente que pelo menos oito pessoas foram mortas e nove ficaram feridas por bombardeios russos.

As forças terrestres da Rússia cruzaram nesta quinta-feira a Ucrânia de várias direções, disse o serviço de guarda de fronteira da Ucrânia, horas depois que o presidente Vladimir Putin anunciou o lançamento de uma grande ofensiva.

Tanques russos e outros equipamentos pesados ​​cruzaram a fronteira em várias regiões do norte, bem como da península da Crimeia, anexada ao Kremlin, no sul, disse a agência.

Ele disse que um de seus militares morreu em um ataque de bombardeio ao longo da fronteira da Crimeia, a primeira morte militar oficialmente confirmada da invasão russa.

A Ucrânia sofreu pesadas baixas em seu conflito de oito anos com rebeldes apoiados pela Rússia no leste separatista, mas não registrou mortes ao longo de sua fronteira sul com a Crimeia por alguns anos.

Na quinta-feira, Kiev disse que pelo menos cinco aeronaves russas e um helicóptero foram abatidos.

“Em 24 de fevereiro, 5 aeronaves e um helicóptero agressor foram abatidos perto da área das Forças Conjuntas”, disse o Comando das Forças Conjuntas da Ucrânia no Facebook.

“As Forças Conjuntas dão uma rejeição digna às forças armadas da Federação Russa”, disse o comunicado.

Observando que as unidades militares da Ucrânia estão mantendo suas posições, o comando disse que “o inimigo sofre perdas”.

“Mantenha a calma e acredite nos defensores ucranianos. Vamos vencer juntos!” concluiu.

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia negou que suas aeronaves ou veículos blindados tenham sido destruídos na Ucrânia. O ministério disse que neutralizou as bases aéreas militares ucranianas e seus sistemas de defesa aérea.

“A infraestrutura militar nas bases aéreas do exército ucraniano ficou fora de ação”, disse o Ministério da Defesa em comunicado divulgado por agências de notícias, que acrescentou que os sistemas de defesa aérea de Kiev foram “eliminados”.

