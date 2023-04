Kiev estará pronta para discutir plano de paz de Lula somente se não tiver que ceder território, diz Kuleba

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse nesta terça-feira (25) que Kiev está pronta para discutir qualquer plano de paz que não leve ao congelamento do conflito ou concessões territoriais, ao referir-se ao plano de paz proposto pelo presidente brasileiro, Lula.



"Saudamos todos os esforços de paz, venham de onde vierem, dado que em primeiro lugar, este esforço de paz não implica que a Ucrânia tenha de ceder parte do seu território à Rússia em troca do fim da guerra porque nunca funcionou e nunca funcionará e, segundo, que esse conflito não seja congelado. Portanto, qualquer plano de paz que não leve ao congelamento do conflito ou à Ucrânia cedendo território à Rússia, estamos prontos para discutir", disse Kuleba em entrevista à CNN.



O ministro observou que se o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva "quiser investir seu capital" na construção de uma coalizão de países "que estejam prontos para buscar a paz com total respeito a esses dois princípios", Kiev estará pronto para "conversar com eles".



No início de abril, Lula disse que os Estados Unidos e a Europa deveriam começar a falar em chegar a um acordo na Ucrânia e não estimular o conflito. Além disso, ele sugeriu a criação de um formato semelhante ao G20 para discutir a situação na Ucrânia.



No final de fevereiro, o presidente brasileiro exortou os países não envolvidos no conflito na Ucrânia a assumirem a responsabilidade de promover negociações de paz e dar à Rússia "condições mínimas" para interromper o conflito. (Com Sputnik).

