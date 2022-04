Apoie o 247

ICL

Sputnik - Policiais russos encontraram documentos do destacamento de fronteira de Kherson do Serviço de Fronteiras do Estado da Ucrânia e do Ministério Público, provando o fracasso de Kiev em cumprir suas obrigações internacionais de extraditar criminosos, incluindo aqueles que participaram da operação punitiva em Donbass e estão na lista de procurados internacionais.



De acordo com os documentos vistos pelo Sputnik, as autoridades de Kiev rejeitaram os pedidos russos, deixaram os criminosos para lutar em batalhões nacionalistas e até permitiram que eles viajassem para a UE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE