Kim diz querer restaurar linha direta entre Coreias e critica política hostil dos EUA

Líder norte-coreano critica Biden e afirma querer diálogo com Coreia do Sul edit

Apoie o 247

Clube de Economia

SEUL (Reuters) - Em seu discurso na Assembleia Popular Suprema, o Parlamento do país, Kim Jon Un disse que as ameaças militares dos EUA e a política hostil permanecem inalteradas sob o novo governo do presidente Joe Biden.

O governo Biden afirmou que procurou Pyongyang para quebrar um impasse sobre as negociações que visam desmantelar os programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte em troca de alívio das sanções dos EUA.

Mas Kim disse que as ofertas de reengajamento e diálogo são apenas para encobrir a política hostil continuada dos EUA, segundo a KCNA.

PUBLICIDADE

Kim expressou disposição de reconectar as linhas diretas intercoreanas a partir de outubro "como parte dos esforços para concretizar as esperanças das pessoas por melhores relações e paz duradoura" entre as rivais, disse a agência de notícias oficial KCNA.

A Coreia do Norte rompeu as linhas diretas no início de agosto, poucos dias depois de reabri-las pela primeira vez em um ano.

PUBLICIDADE