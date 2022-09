Kim Jong-un diz que Coreia do Norte não abrirá mão das armas nucleares

A Assembleia Popular Suprema declarou por lei que a Coreia do Norte é um Estado detentor de armas nucleares edit

Sputnik - Nesta quinta-feira (8), o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou durante sessão legislativa que seu país não se renderá nem após "100 anos" de sanções dos EUA, segundo a mídia sul-coreana. Na mesma sessão, a Coreia do Norte foi declarada um "Estado nuclear".

Conforme publicou a agência Yonhap, citando a agência estatal norte-coreana KCNA, o líder da Coreia do Norte deu as declarações durante discurso na reunião da Assembleia Popular Suprema, o principal órgão legislativo do país.

Em sua fala, Kim afirmou que o objetivo dos Estados Unidos é derrubar o regime norte-coreano, fazendo com que Pyongyang entregue sua energia nuclear e seus direitos de autodefesa.

Segundo o líder norte-coreano, os EUA esperam pressionar seu país a desistir de suas armas nucleares com sanções duras. Apesar disso, Kim afirmou que Pyongyang não se renderá mesmo depois de "100 anos" de medidas desse tipo.

A Assembleia Popular Suprema declarou por lei que a Coreia do Norte é um Estado detentor de armas nucleares e seu líder Kim Jong-un tem o direito exclusivo de tomar qualquer decisão sobre esse armamento, informou a agência Yonhap.

O documento de 11 parágrafos inclui disposições sobre a finalidade das armas nucleares, a composição das forças nucleares, o comando e controle sobre esses armamentos, a execução de decisões sobre o uso de armas nucleares, os princípios e condições de seu uso, a mobilização, manutenção de segurança e proteção, o fortalecimento e a modernização em massa dessas armas, entre outros pontos.

