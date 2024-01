Kim Jong Un diz que Coreia do Sul deve ser designada como 'país hostil número 1'

Apoie o 247

247 - O líder norte-coreano Kim Jong Un disse na segunda-feira (15) que a Coreia do Sul deve ser designada na constituição como o 'país hostil número um', relatou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

Ao mesmo tempo, ele observou que o seu país 'não quer a guerra', mas 'não pretende evitá-la', e se a Coreia do Sul 'cruzar a fronteira com Pyongyang por pelo menos 0,001 milímetros, tal ação será considerada como uma provocação de guerra', relatou a Reuters, citando a KCNA.

O líder norte-coreano acrescentou que a guerra 'destruiria' a Coreia do Sul e infligiria uma 'grande derrota' aos Estados Unidos, acrescentou o relatório.

As declarações vêm após a o lançamento de Pyongyang de um míssil balístico de médio alcance com combustível sólido, que caiu fora da zona econômica exclusiva do Japão no último domingo. Este foi o primeiro lançamento de míssil balístico pela Coreia do Norte em 2024. Pyongyang lançou anteriormente um míssil em 18 de dezembro de 2023.

Em resposta, os enviados nucleares da Coreia do Sul, do Japão e dos Estados Unidos manterão conversações em Seul no dia 18 de janeiro para discutir as supostas provocações militares da Coreia do Norte e também os laços com a Rússia, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul nesta terça-feira (16). (Com informações da Sputnik).

