Kim Jong-un faz primeira aparição pública em 20 dias

Sputnik Brasil - O líder norte-coreano, Kim Jong-un, fez uma aparição pública nesta sexta-feira (1º) pela primeira vez nos últimos 20 dias. A informação foi divulgada pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.

As especulações sobre a saúde de Kim Jong-un começaram a aumentar após o líder não ter coparecido às comemorações de 15 de abril para homenagear o aniversário de seu avô, Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte, que representa o dia mais importante do calendário político do país.

De acordo com infomações divulgadas pela agência Yonhap, o líder norte-coreando compareceu a uma cerimônia pública na cidade industrial de Suncheon na última quinta-feira (30).

