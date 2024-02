Korybko explica a Nova Guerra Fria

Apoie o 247

Por ANDREW KORYBKO – As cinco tendências seguintes são consideradas como as mais significativas a nível de grande estratégia, esperando-se que tenham o maior impacto na transição sistémica global ao longo do próximo ano.

Sou um analista político americano baseado em Moscou, com um doutorado em Ciência Política pela MGIMO, e esta é a minha segunda revisão anual da Nova Guerra Fria depois de publicar a primeira no aniversário de um ano da operação militar especial (OMS) aqui. Tenho analisado a Nova Guerra Fria todos os dias desde 24 de fevereiro de 2022, começando na agora extinta OneWorld até meados de 2022 e continuando no meu Substack até o presente. Eis o que aprendi ao fazer isto diariamente pelo segundo ano seguido:

Bi-Multipolaridade Sino-Americana deu lugar a Tri-Multipolaridade

O sistema bi-multipolar sino-americano que caracterizava os anos antes da OMS evoluiu para uma tri-multipolaridade como resultado do sucesso da Índia como uma Grande Potência de importância global. A ordem mundial emergente é agora moldada pela interação entre o Ocidente liderado pelos EUA, a Entente Sino-Russa e o Sul Global liderado informalmente pela Índia, dentro do qual existem várias Grandes Potências independentes. Com o tempo, o sistema alcançará o estágio de multipolaridade complexa ("multiplexidade"), sua forma final.

"Fortaleza Europa" é o Novo Projeto dos EUA para Conter a Rússia

O fracasso da contraofensiva de Kiev levou os EUA a considerar planos de contingência para conter a Rússia depois de se tornar óbvio que a OTAN não podia derrotar estrategicamente seu oponente na Ucrânia. A subordinação da Polônia à Alemanha após o retorno do Primeiro-Ministro Donald Tusk ao poder permitiu que esse país retomasse sua trajetória de superpotência com o apoio dos EUA para acelerar a construção da "Fortaleza Europa", que cumprirá esse objetivo ao mesmo tempo que libera as forças estadunidenses para se reimplantar na Ásia para conter a China.

Capacidade Militar-Industrial Ocidental é Mais Fraca do que o Esperado

A Alemanha não se tornará uma superpotência tão cedo, nem os EUA conterão mais muscularmente a China num futuro próximo, uma vez que a capacidade militar-industrial ocidental é mais fraca do que o esperado, como provado pelo fracasso da contraofensiva e pela incapacidade de reabastecer os estoques perdidos que foram dados a Kiev. O New York Times confirmou que, até setembro passado, a Rússia estava muito à frente da OTAN na "corrida logística"/"guerra de atrito", o que explica por que o Conflito Ucraniano começou a diminuir ultimamente também.

Qualquer Crise Deliberadamente Calculada Sino-Americana Provavelmente Foi Adiada

Baseando-se na última observação, é provável que qualquer crise Sino-Americana deliberadamente calculada tenha sido adiada pelo menos até o final da década, visto que o complexo militar-industrial estadunidense, surpreendentemente fraco, requer tempo para rearmar os EUA, reabastecer seus estoques e armar aliados regionais. Uma crise comparativamente menor pode ocorrer por erro de cálculo, talvez devido à disputa sino-filipina, mas os EUA teriam dificuldade em gerenciar uma crise importante de sua própria criação, quanto mais lutar uma grande guerra agora.

A Região mais Ampla do Mar Vermelho é o Novo Ponto de Conflito Global do Sul Global

A rota primária para o comércio euro-asiático foi interrompida pelo bloqueio dos Houthis e a segurança permanece incerta, mesmo se o mencionado for levantado devido à Somália reunir uma coalizão regional - Eritreia, Egito e potencialmente Turquia e EUA - para impedir os planos da Etiópia de abrir uma base naval em Somalilândia. Os interesses de todas as Grandes Potências chave - EUA, China, UE, Rússia, Índia - convergem na região mais ampla do Mar Vermelho, o que a torna o novo ponto de conflito do Sul Global para se manter sob vigilância.

Estas cinco tendências são consideradas as mais significativas a nível de grande estratégia, embora isso não signifique que outras como as que ocorrem no Sahel ou a aceleração dos processos de multipolaridade financeira não sejam importantes. Elas são apenas as que se espera ter o maior impacto na transição sistémica global ao longo do próximo ano, pelas razões que foram explicadas. Espero que meu insight possa inspirar outros analistas a reorientar seu trabalho e consequentemente melhorar sua qualidade.

