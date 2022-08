Kosovo adia repressão aos sérvios à medida que as tensões aumentam na fronteira

A polícia foi recebida com bloqueios de estradas erguidos por sérvios locais e as forças de paz da OTAN foram enviadas para evitar confrontos edit

RT - As autoridades da província separatista sérvia de Kosovo anunciaram na noite de domingo que adiariam a implementação de sua proibição de placas e documentos de identificação sérvios até 1º de setembro.

O embaixador dos EUA em Kosovo teria instado Pristina a fazê-lo, pois a polícia foi recebida com bloqueios de estradas erguidos por sérvios locais e as forças de paz da OTAN foram enviadas para evitar confrontos.

O adiamento foi acompanhado por uma exigência do governo do primeiro-ministro Albin Kurti para que os sérvios desmantelem suas barricadas, segundo a emissora de TV Dukagjini, de Pristina, que disse que a decisão de Kurti seguiu um pedido do embaixador dos EUA em Kosovo, Jeffrey Hovenier.

O adiamento das medidas foi necessário devido a “desinformação e mal-entendidos” sobre sua natureza, disse Hovenier, segundo a agência. Os EUA apenas pediram que a implementação da legislação fosse adiada e não cancelada, acrescentou.

Sérvios no norte da província separatista montaram bloqueios nas estradas e tocaram alarmes no início do dia, quando a polícia especial fortemente armada sob a autoridade de Pristina assumiu o controle de duas passagens administrativas com a Sérvia. O governo de Kurti insistiu que eles começariam a barrar veículos com placas e outros documentos emitidos pela Sérvia, em nome da imposição de “lei e ordem” em todo o território da província.

Tanto os sérvios locais quanto Belgrado se opuseram, apontando que Pristina falhou repetidamente em honrar suas obrigações de respeitar os direitos civis e humanos dos sérvios. O presidente sérvio Aleksandar Vucic disse que os sérvios “não sofrerão mais atrocidades” e prometeu “ganhar” se o governo de etnia albanesa persistir em “perseguir, assediar e matar sérvios”.

O governo de Kurti respondeu acusando Vucic de planejar os bloqueios ilegais de estradas, visando minar o Kosovo “democrático e progressista”. O chefe de gabinete do presidente Vjosa Osmani também afirmou que Belgrado estava agindo como uma proxy da Rússia.

Em meio a relatos não confirmados e muitas vezes conflitantes de albaneses armados se concentrando em cidades de maioria sérvia e tiros que podem ou não ter ferido civis, a força de manutenção da paz da OTAN na província, KFOR, anunciou que estava “preparada para intervir se a estabilidade for comprometida”.

Enquanto isso, a Rússia acusou Pristina de escalar deliberadamente a situação como parte do esforço da OTAN para atacar a Sérvia. Kosovo e seus apoiadores dos EUA e da UE devem “parar as provocações e respeitar os direitos dos sérvios”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, no domingo.

Na noite de domingo, Vucic manteve conversações com a liderança da KFOR a partir do quartel-general do Estado-Maior sérvio. Depois de sair do prédio pouco antes da meia-noite, ele disse a repórteres que estava otimista com uma resolução pacífica.

“Espero que isso diminua até amanhã e que possamos chegar a uma solução nos próximos dias”, disse Vucic, acrescentando que o comandante da KFOR manterá conversações sobre o desmantelamento dos bloqueios nas estradas com as autoridades locais em Kosovska Mitrovica.

“Nas próximas semanas e meses, enfrentaremos a luta política mais difícil de todos os tempos, então agradeço a todos por sua contenção, principalmente aos sérvios em Kosovo”, disse Vucic. “Não haverá rendição e a Sérvia vencerá.”

A OTAN ocupou Kosovo em 1999, após uma guerra aérea de 78 dias contra a então Iugoslávia. A província declarou independência em 2008, com apoio ocidental. Enquanto os EUA e a maioria de seus aliados o reconheceram, Sérvia, Rússia, China e a ONU em geral não o reconheceram.

