Kosovo busca adesão à Otan e União Europeia com apoio dos EUA

Sputnik - Na quarta-feira (18), autoridades de Kosovo se reuniram com o presidente norte-americano, Joe Biden, com o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, e com membros do Congresso norte-americano.

Por sua vez, o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, revelou estar sob forte pressão da UE para impor sanções contra a Rússia e reconhecer o território separatista, em troca de remotas promessas de fazer parte da aliança.

Kosovo é uma província da Sérvia que foi ocupada pela Otan após um bombardeio pela aliança que durou 78 dias em 1999, sendo que sua independência só foi reconhecida em 2008 pelos EUA e alguns aliados.

O então presidente dos EUA, Bill Clinton, anunciou o lançamento de ataques contra a Iugoslávia em um discurso em 24 de março de 1999, justificando-o como "uma intervenção humanitária".

Os bombardeios ocorreram de 24 de março a 11 de junho de 1999. Durante esses 78 dias, a OTAN lançou um total de 2.300 mísseis contra 990 alvos e 14.000 bombas sobre o território da Iugoslávia. Só na capital, Belgrado, caíram 212 bombas.

Também foram lançadas entre 10 e 15 toneladas de urânio empobrecido que provocaram desastre ambiental e o aumento em cinco vezes da incidência de casos de doenças oncológicas.

