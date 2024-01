Kremlin aceita decisão da Argentina de não aderir ao BRICS com pesar, diz porta-voz russo

Apoie o 247

Tass - Moscou respeita a decisão da Argentina de não aderir ao BRICS, mas ao mesmo tempo está decepcionada com isso, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres.

“Claro, isso é lamentável, mas este é um direito soberano da Argentina, e respeitamos qualquer decisão tomada por Buenos Aires. Os argentinos escolheram sua liderança, e a liderança considerou que era o momento errado para eles participarem neste formato agora", disse o funcionário do Kremlin.

Peskov observou que a fila de países que desejam se associar aos BRICS é bastante longa.

“Isto é gratificante e significa que muitos países, pelo contrário, consideram que a adesão aos BRICS é do seu interesse nacional”, acrescentou.

Em dezembro passado, o porta-voz da administração presidencial argentina, Manuel Adorni, confirmou que Buenos Aires notificou oficialmente os BRICS de que não iria aderir ao grupo. Em cartas enviadas ao presidente russo Vladimir Putin, ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, ao primeiro-ministro indiano Narendra Modi e ao presidente chinês Xi Jinping, as autoridades argentinas afirmaram que, neste momento, consideravam a adesão ao BRICS como um passo errado para o país.

