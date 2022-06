Kremlin: ainda não há entendimento quanto às datas de possíveis referendos no Donbass

O porta-voz presidencial, Dimtry Peskov, falou sobre a possível admissão do Donbass na Rússia edit

TASS - Não há entendimento sobre as datas de possíveis referendos em Donbass e em várias regiões libertadas da Ucrânia, disse o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, à mídia nesta sexta-feira, 2.



"Não, ainda não há entendimento sobre o prazo", disse ele, enquanto respondia a uma pergunta sobre a posição do Kremlin em relação a datas de possíveis referendos referentes à admissão desses territórios na Rússia.



Peskov afirmou que "esta é uma questão muito importante e à medida que as condições correspondentes vão tomando forma, a situação neste domínio vai ficando mais clara".

