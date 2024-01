Kremlin chama de 'decisão soberana' aprovação da candidatura da Suécia à Otan pela Turquia

Apoie o 247

247 - A decisão do parlamento turco, que votou a favor da ratificação da adesão da Suécia à Otan, é uma decisão soberana do país, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quarta-feira (24).

Na terça-feira, o parlamento turco ratificou o protocolo sobre a adesão da Suécia à Otan com 287 votos a favor, 55 votos contra e quatro abstenções após 20 meses de atraso. A decisão entrará em vigor assim que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, assinar o decreto correspondente. Erdogan tem 15 dias para considerar a possibilidade de assinar o documento.

"Esta é uma decisão do parlamento turco, a Turquia ainda é membro da Aliança Atlântica do Norte, este é um fato absolutamente óbvio, e tem as suas obrigações, tem os seus próprios processos de negociação com os seus aliados nesta aliança. Esta é uma decisão soberana da Turquia", disse Peskov a jornalistas, conforme citado pela agência Sputnik.

A Suécia, juntamente com a Finlândia, apresentou a sua candidatura à Otan em maio de 2022, vários meses após a Rússia lançar a sua operação militar na Ucrânia. A Finlândia tornou-se membro da aliança em abril de 2023. A candidatura da Suécia ainda aguarda a ratificação da Hungria.

Por sua vez, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, saudou a decisão do parlamento turco de ratificar a candidatura da Suécia à aliança.

"Recebo com satisfação o voto... [e] conto também com a Hungria para concluir a sua ratificação nacional o mais rapidamente possível", afirmou o alto funcionário, citado pelo Financial Times.

Nesse sentido, o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, saudou na a votação na Assembleia Nacional da Turquia para ratificar o protocolo sobre a adesão da Suécia à Otan.

"Hoje estamos um passo mais perto de nos tornarmos membros plenos da Otan. Positivo que a Grande Assembleia Geral da Turquia votou a favor da adesão da Suécia à Otan", afirmou o primeiro-ministro. (Com informações da Sputnik).

