Kremlin diz que russos que protestam contra a guerra são "traidores" e 15 mil já foram presos

247 com Reuters - O Kremlin disse que muitas pessoas na Rússia estavam se mostrando "traidores" e apontou para aqueles que estavam se demitindo de seus empregos e deixando o país. Desde o início da guerra, no dia 24 de fevereiro, cerca de 15 mil já foram presas no país por se manifestarem contra a guerra na Ucrânia, de acordo com ONG OVD-Info.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez os comentários na quinta-feira (16), um dia depois que o presidente russo, Vladimir Putin, deu um alerta severo aos "traidores" russos que ele disse que o Ocidente queria usar como uma "quinta coluna" para destruir o país.

"Em tempos tão difíceis... muitas pessoas mostram sua verdadeira face. Muitas pessoas estão se mostrando, como dizemos em russo, como traidores", disse Peskov aos repórteres em uma teleconferência.

"Eles desaparecem da sociedade por si mesmos. Algumas pessoas estão deixando seus postos, outras estão deixando sua vida profissional ativa, algumas deixam o país e se mudam para outros países. É assim que esta limpeza acontece."

Ele estava se referindo ao comentário de Putin na quarta-feira de que a Rússia passaria por uma "autolimpeza" natural e necessária, pois as pessoas eram capazes de "distinguir os verdadeiros patriotas da escória e dos traidores".

