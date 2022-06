Kremlin comenta visita de líderes da UE a Kiev

Apoie o 247

RT - Moscou espera que a visita do chanceler alemão Olaf Scholz, do presidente francês Emmanuel Macron, do primeiro-ministro italiano Mario Draghi e do presidente romeno Klaus Iohannis contribua para que a Ucrânia adote uma postura mais “realista” em seu conflito com a Rússia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas nesta quinta-feira.

A Rússia, no entanto, está cética sobre a perspectiva de a Ucrânia retornar à mesa de negociações, acrescentou. Moscou espera que os quatro líderes "não se concentrem apenas em apoiar a Ucrânia, enchendo-a de armas", disse o porta-voz do presidente russo, Vladimir Putin, ressaltando que essa política seria "absolutamente inútil" e apenas "prolongaria o sofrimento das pessoas" . e causar mais danos a esta nação.”Em vez disso, Moscou espera que os quatro líderes europeus possam usar “esses contatos” para fazer o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky adotar “uma postura realista sobre a situação”, acrescentou Peskov.

Mais cedo na quinta-feira, Victor Andrusiv, assessor do ministro do Interior ucraniano, disse a jornalistas que Macron, Draghi e Scholz podem ter vindo à Ucrânia para incentivá-la a retornar às negociações com a Rússia. “Segundo minhas informações, Macron, Scholz e Draghi estão nos trazendo um status de candidatura à UE … e um pedido para retornar ao processo de negociação com Putin” , disse ele.

Moscou também espera que a visita ajude a esclarecer a posição da Ucrânia sobre as exportações de grãos. A posição da Rússia sobre o assunto não mudou, disse Peskov, acrescentando que Moscou ainda está pronta para facilitar a exportação de grãos dos portos ucranianos. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que as forças ucranianas deveriam primeiro desminar as áreas costeiras para tornar isso possível.

"Não sabemos exatamente se a Ucrânia quer... porque eles ficam em silêncio sobre o assunto", disse Peskov na quinta-feira, acrescentando que o assunto "obviamente" estaria na agenda da visita. O chefe do gabinete do presidente ucraniano, Andrey Ermak, também disse a jornalistas na quinta-feira que “segurança alimentar, armas e apoio à Ucrânia” estariam entre as questões que Zelensky deveria discutir com os quatro líderes.O ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, parecia muito mais cético sobre o resultado das negociações. “Isso será inútil” , escreveu Medvedev, que atualmente é vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, no Twitter, acrescentando que as visitas de políticos ocidentais a Kiev não contribuem para uma resolução rápida do conflito.

Os quatro líderes chegaram a Kiev na quinta-feira, após uma longa viagem que supostamente os levou a noite toda. Esta é a primeira visita de cada um deles desde o início da operação militar russa na Ucrânia.

A Rússia atacou a Ucrânia no final de fevereiro, após o fracasso de Kiev em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

