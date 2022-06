Apoie o 247

TASS - O isolamento da Rússia, mesmo no que diz respeito à tecnologia, é impossível, apesar dos esquemas de países hostis, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres na quinta-feira (9).

"É impossível isolar a Rússia, apesar do fato de que países hostis, ou melhor, hostis a nós, estão tentando nos isolar econômica, politicamente e na esfera comercial. Eles não podem e não conseguirão, porque no mundo de hoje é impossível isolar um país, especialmente um país tão grande como a Rússia."

Ao comentar na coluna de notícias da RBC do enviado especial da presidência da Rússia para o Desenvolvimento Digital, sobre a necessidade de fortalecer a soberania digital e tecnológica do país, o porta-voz do Kremlin disse que se trata de "um especialista comprovado que detém bastante influência e é uma forte autoridade em seu campo.""

Agora todos estão expressando pontos de vista diferentes sobre o tema de nossa soberania tecnológica e econômica. Em geral, porque tudo está mudando no mundo, na política, na segurança, no comércio e na economia, então todos estão interessados ​​nessa questão. Esta é uma questão para discussão. Estou certo de que este tema também será amplamente discutido no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo", disse Peskov.

