Kremlin diz que ao chamar Putin de “FDP louco”, Biden degrada os EUA

247 - O Kremlin disse nesta quinta-feira (22), que Joe Biden rebaixou os Estados Unidos ao chamar o presidente russo, Vladimir Putin, de “filho da puta maluco”, classificando o comentário do presidente norte-americano como parte de um ato fracassado de “cowboy de Hollywood”, informa a Reuters.

O presidente dos EUA fez a observação “louco filho da puta” como parte de uma frase sobre ameaças ao mundo – incluindo “aquele cara, Putin e outros”, o risco de conflito nuclear e a ameaça existencial à humanidade devido às mudanças climáticas.

"É improvável que o uso de tal linguagem contra o chefe de outro Estado pelo presidente dos Estados Unidos prejudique nosso presidente, o presidente Putin", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à Reuters. "Mas isso rebaixa aqueles que usam esse vocabulário."

Peskov disse que o comentário foi "provavelmente algum tipo de tentativa de parecer um cowboy de Hollywood. Mas, honestamente, não acho que seja possível".

"Será que o senhor Putin alguma vez usou uma palavra grosseira para se dirigir a si? Isto nunca aconteceu. Portanto, penso que tal vocabulário degrada a própria América", disse Peskov, acrescentando que tal linguagem era uma vergonha para os Estados Unidos.

