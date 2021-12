Kremlin diz que diálogo entre Putin e Biden foi útil para os dois lados

"As negociações foram francas, comerciais e certamente úteis para ambos os lados", disse o comunicado edit

MOSCOU, TASS – A ligação entre os presidentes russo e norte-americano Vladimir Putin e Joe Biden foi útil para ambos os lados, disse o Kremlin em um comunicado.

"As negociações foram francas, comerciais e certamente úteis para ambos os lados", disse o comunicado depois que os presidentes falaram por telefone. "Foi acordado que os contatos regulares de alto nível continuarão."

Além disso, os presidentes trocaram saudações de Ano Novo e votos de felicidades, disse o comunicado.

O Kremlin disse que as negociações se concentram nas próximas negociações sobre dar à Rússia garantias de segurança juridicamente vinculativas. Putin explicou as abordagens subjacentes aos projetos de acordos da Rússia dirigidos aos EUA e à OTAN.

"Foi enfatizado que o trabalho conjunto deve resultar em garantias firmes e juridicamente vinculativas que excluirão a expansão da OTAN para o leste e a implantação de sistemas de armas ameaçadores nas proximidades imediatas das fronteiras russas", disse o comunicado. “Enfatizou-se que a segurança de cada país só pode ser garantida com base na estrita observância do princípio da indivisibilidade da segurança”.

O presidente expressou disposição para conversas sérias e substantivas e concorda que as conversações ocorrerão primeiro em Genebra em 9 e 10 de janeiro, depois no Conselho Rússia-OTAN em Bruxelas em 12 de janeiro e, em seguida, as discussões terão início na OSCE em 13 de janeiro.

Putin e Biden disseram que vão supervisionar as negociações com o objetivo de alcançar resultados concretos o mais rápido possível, disse o Kremlin.

Além disso, Biden destacou que os EUA e a Rússia têm responsabilidade especial pela segurança na Europa e no mundo inteiro, disse o Kremlin. Além disso, ele disse que os EUA não têm planos de implantar armas ofensivas na Ucrânia, de acordo com o comunicado.

Putin respondeu à reiteração de Biden de que a Rússia enfrentaria sanções econômicas e militares maciças no caso de uma nova escalada na fronteira com a Ucrânia.

"Foi declarado que isso representaria um erro muito sério que, de fato, aumentaria o perigo de um rompimento total das relações entre a Rússia e os Estados Unidos", disse o comunicado.