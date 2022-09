Kremlin diz que laços com o Reino Unido podem piorar ainda mais

Apoie o 247

(Reuters) - A Rússia disse nesta segunda-feira que não pode descartar a possibilidade de que as terríveis relações com o Reino Unido piorem ainda mais com o próximo primeiro-ministro do país.

A secretária de Relações Exteriores Liz Truss, que há meses é alvo do desprezo de Moscou, deve derrotar o rival Rishi Sunak e se tornar o novo líder da Grã-Bretanha, sucedendo Boris Johnson, quando o resultado de uma votação dos membros do partido conservador for anunciado às 11:30 GMT. .

"Eu não gostaria de dizer que as coisas podem mudar para pior, porque é difícil imaginar algo pior", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quando perguntado se Moscou esperava alguma mudança nas relações com a Grã-Bretanha.

"Mas, infelizmente, isso não pode ser descartado, uma vez que os candidatos ao cargo de primeiro-ministro britânico competiram entre si em retórica anti-russa, em ameaças de tomar mais medidas contra nosso país e assim por diante. Acho que podemos esperar algo positivo."

Questionado se o presidente Vladimir Putin enviaria um telegrama de congratulações, ele disse: "Vamos esperar e ver quem se torna primeiro-ministro".

Truss é conhecida principalmente na Rússia por uma visita que fez a Moscou em fevereiro, quando ela e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, tiveram uma reunião rancorosa. Lavrov descreveu a conversa deles como um diálogo entre surdos e mudos, reclamando que os fatos haviam "rebatido" nela.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também zombou dela abertamente por gafes geográficas, inclusive em uma ocasião em que ela misturou os mares Negro e Báltico.

Truss desafiou abertamente Lavrov em sua reunião sobre o acúmulo de tropas russas perto da Ucrânia, dizendo: "Não vejo nenhuma razão para ter 100.000 soldados estacionados na fronteira, além de ameaçar a Ucrânia". Moscou, que havia negado os planos de invasão, enviou suas tropas duas semanas depois.

Desde então, a Grã-Bretanha tem sido um dos apoiadores mais ativos e vocais da Ucrânia na guerra, fornecendo-lhe armas e treinamento.

A Rússia e a Grã-Bretanha têm relações tensas há anos, atingindo pontos baixos com o envenenamento fatal em 2006 do ex-oficial de segurança russo Alexander Litvinenko em Londres e a tentativa de assassinato do ex-agente duplo russo Sergei Skripal e sua filha com um agente nervoso na cidade inglesa de Salisbury em 2018.

