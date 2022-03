Kremlin diz que nova declaração de Biden sobre Putin é alarmante

Moscou continuará monitorando tais declarações, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov edit

Sputnik - A recente declaração do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre o presidente russo, Vladimir Putin, é "alarmante" e Moscou continuará monitorando tais declarações, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira (28).

Encerrando sua viagem pela Europa, Biden disse durante seu discurso de sábado (26) sobre a Ucrânia que o presidente russo, Vladimir Putin, "não pode permanecer no poder". Mais tarde, um funcionário da Casa Branca afirmou que as palavras de Biden sobre Putin não estavam endossando uma mudança de regime na Rússia.

"Esta é uma declaração que, claro, é alarmante. Continuaremos monitorando de perto as declarações do presidente dos EUA. Nós as registramos cuidadosamente e continuaremos a fazê-lo", disse Peskov a repórteres.

