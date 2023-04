Kremlin diz que Otan é um instrumento de guerra e sempre se aproximou das fronteiras da Rússia

Apoie o 247

Sputnik - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não é um instrumento de paz, mas um instrumento de guerra, a aliança já se expandiu em seis ocasiões e se aproximou das fronteiras da Rússia, disse Dmitry Peskov, o porta-voz do presidente russo.

"A Otan não é um instrumento de paz, é um instrumento de confronto. A Otan foi assim concebida, projetada e implementada como um instrumento de confronto. Esta é uma máquina de guerra e ela tem sempre se aproximado de nossas fronteiras", disse o porta-voz do Kremlin em um evento educacional.

De acordo com Peskov, no Ocidente raramente referem que a Otan, mesmo após o colapso da União Soviética, se expandiu seis vezes em direção às fronteiras da Rússia com o seu potencial militar.

