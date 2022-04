Kremlin diz que possível ingresso de Finlândia e Suécia na Otan "não traz segurança à Europa"

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a Otan "continua sendo uma ferramenta voltada para o confronto" edit

247 - Uma expansão maior da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não vai trazer segurança adicional à Europa, uma vez que o bloco está "trancado" em confrontar seus rivais geopolíticos, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Temos dito repetidamente que essa aliança não traz qualquer paz ou estabilidade, e sua maior expansão não trará segurança adicional ao continente europeu", afirmou Peskov a repórteres. "A aliança continua sendo uma ferramenta voltada para o confronto".

As declarações vêm em meio à intenção de Finlândia e Suécia de ingressar na Otan. O Departamento de Estado dos Estados Unidos tem mantido conversas com o alto escalão da diplomacia de Helsinque e Estocolmo.

Uma maioria no parlamento finlandês apoia o ingresso na Otan, informa a RFI. Na Suécia, os sociais-democratas, que formam um governo minoritário, e pelo menos quatro siglas da oposição apoiam a medida, o que deve ganhar força caso a Finlândia avance na pauta.

