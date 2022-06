Kremlin diz que Putin e Zelensky poderiam se reunir apenas para finalizar um documento

Apoie o 247

TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega ucraniano, Vladimir Zelensky, poderiam se reunir apenas para finalizar "um certo documento", mas os dois lados suspenderam o trabalho há muito tempo, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quarta-feira (1º).

Em resposta a uma pergunta sobre se a visita do ministro das Relações Exteriores Sergey Lavrov à Turquia em 8 de junho estaria relacionada a uma possível reunião em Istambul entre Moscou, Kiev e as Nações Unidas, Peskov disse que “há uma conexão indireta entre os eventos, de fato", disse ele. "No entanto, ainda não há uma visão clara em relação a uma reunião (entre as delegações russa, ucraniana e da ONU", disse o porta-voz presidencial.

Também não há indicação para a potencial visita de Putin à Turquia, acrescentou Peskov. "Há um convite, e o momento será acordado por meio de canais diplomáticos", disse ele, sem dar a data exata.

