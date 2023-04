Kremlin diz ser necessário verificar vídeo de decapitação; Zelensky culpa russos e pede tribunal

Apoie o 247

247 - É necessário verificar a autenticidade das imagens ucranianas da suposta morte de um militar, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quarta-feira (12).



Um vídeo está circulando nas redes sociais supostamente capturando a decapitação de um prisioneiro de guerra ucraniano por militares russos. O vídeo extremamente gráfico parece ter sido filmado em um telefone celular e possivelmente durante os meses de verão.

Ele mostra um homem em uniforme militar usando uma braçadeira amarela - freqeentemente usada como símbolo de identificação por soldados ucranianos. O perpetrador e outros homens visíveis no clipe têm faixas brancas nas pernas, que os soldados russos costumam usar como meio de identificação.



"Claro, esta é uma filmagem terrível e, primeiro, você precisa verificar a autenticidade. E então, é claro, isso pode ser um motivo para verificar se isso é verdade ou não, se isso aconteceu", disse Peskov a repórteres, conforme a agência Sputnik.

Por sua vez, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chamou os soldados russos de "bestas" e disse que o vídeo mostra a "Rússia como ela é". "Penas de prisão para os assassinos, tribunal para o Estado do mal", defendeu.

Funcionários do Ministério da Defesa da Ucrânia pediram que as pessoas não compartilhassem o vídeo para não afetar os sentimentos dos parentes do soldado, que podem reconhecê-lo no vídeo.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, também reagiu ao vídeo, dizendo que a Rússia, que atualmente preside o Conselho de Segurança das Nações Unidas, “deve ser expulsa da Ucrânia e da ONU e ser responsabilizada por [seus] crimes".

A União Europeia não tem confirmação da autenticidade do vídeo que tem circulado nas redes sociais, disse na quarta-feira a porta-voz para Relações Exteriores e Política de Segurança, Nabila Massrali. Nenhum meio de comunicação conseguiu verificar a autenticidade do vídeo até o momento.

Em março, a missão do Escritório de Direitos Humanos da ONU na Ucrânia divulgou um relatório que documentava dezenas de assassinatos sumários de prisioneiros de guerra ucranianos e russos, tortura e outras violações de direitos humanos supostamente cometidas por ambos os lados no atual conflito militar na Ucrânia. (Com informações da Sputnik).

