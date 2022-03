Kremlin: EUA travam guerra econômica contra a Rússia

Apoie o 247

MOSCOU, 9 de março. /TASS/. Os Estados Unidos da América estão de fato travando uma guerra econômica contra a Rússia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quarta-feira, comentando a declaração da subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, Victoria Nuland, de que, do ponto de vista dos EUA, "este gambito na Ucrânia é um fracasso estratégico para Putin."



"Os EUA, sem dúvida, declararam uma guerra econômica contra a Rússia e estão travando essa guerra. Sim, de fato é exatamente isso", disse o funcionário do Kremlin.



Em resposta a uma pergunta sobre quais são as chances de Moscou não perder esta guerra, considerando que os EUA estão tentando envolver o mundo inteiro em sanções contra a Rússia, o secretário de imprensa de Putin disse que é necessário fazer "o que da melhor maneira corresponde aos nossos interesses." Ele se recusou a divulgar quaisquer detalhes sobre as possíveis sanções de retaliação.



Em 24 de fevereiro, o presidente russo, Vladimir Putin, disse em um discurso televisionado que, em resposta a um pedido dos chefes das repúblicas do Donbas, ele havia tomado a decisão de realizar uma operação militar especial para proteger as pessoas "que sofreram abusos e genocídio pelo regime de Kiev por oito anos." O líder russo ressaltou que Moscou não tem planos de ocupar territórios ucranianos. Depois disso, os EUA, a UE, o Reino Unido e vários outros países anunciaram a introdução de sanções contra pessoas jurídicas e pessoas físicas russas.

