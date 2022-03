Kremlin: "nada de terrível acontecerá" se Rússia for expulsa do G20

Apoie o 247

Reuters - O Kremlin afirmou nesta sexta-feira (25) que nada de terrível acontecerá se os Estados Unidos e seus aliados conseguirem expulsar a Rússia do Grupo dos Vinte (G20), porque muitos dos membros do bloco estão em guerra econômica com Moscou de qualquer forma.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou as declarações do presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, que disse preferir que a Rússia seja retirada do G20, depois de Moscou enviar dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia.

"O formato do G20 é importante, mas nas circunstâncias atuais, quando a maioria dos participantes estiver em estado de guerra econômica conosco, nada de terrível acontecerá", disse Peskov a repórteres, ao responder a uma pergunta sobre a possível expulsão da Rússia do grupo.

O porta-voz afirmou que o mundo é muito mais diversificado do que os EUA e a Europa. Previu que os esforços norte-americanos para isolar Moscou, que considera até agora só parcialmente eficazes, fracassariam.

Para Peskov, alguns países adotam abordagem mais sóbria em relação à Rússia e não queimam pontes com ela. Ele disse que Moscou vai construir novas direções políticas em todas as áreas.

