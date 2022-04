Kremlin: o mais importante é que as negociações parem hostilidades na Ucrânia

As negociações entre a Rússia e a Ucrânia não estão livres de problemas, mas é importante que continuem, afirmou no sábado (2) Dmitry Peskov edit

Sputnik Brasil - Apesar das dificuldades existentes nas negociações russo-ucranianas, é necessário continua-las, disse Dmitry Peskov, porta-voz presidencial da Rússia.

"O mais importante é encontrar um lugar onde concordemos com os negociadores ucranianos, e é importante que elas [as negociações] continuem, seja em Istambul, seja onde for, mas o mais importante é que continuem. Isso porque, no final das contas, todos querem que os objetivos da operação militar sejam atingidos o mais rápido possível, e que estas hostilidades terminem. Isso é possível através destas negociações pacíficas, embora elas sejam complicadas", disse Peskov em entrevista ao canal Belarus 1.

As negociações que ocorreram na Belarus foram muito difíceis, pois a Ucrânia resistiu até o último momento que elas fossem realizadas lá, comentou Peskov.

"Para que as negociações entre dois lados, ainda por mais de lados tão difíceis como agora são a Rússia e a Ucrânia, acontecessem em algum lado, é necessário que haja um acordo mútuo de todas as partes. E as duas primeiras rodadas que aconteceram na Belarus, de fato, foram negociadas com grande dificuldade", pois "os ucranianos realmente não queriam ir para lá até o último momento".

"Quando a nossa delegação chegou para a primeira rodada, ela esperou quase um dia pelos ucranianos, não sabíamos até o último momento chegariam eles ou não", acrescentou o representante do Kremlin.

Dmitry Peskov expressou a vontade da Rússia de continuar as negociações na Belarus, apesar de os ucranianos terem recusado as fazer lá.

Ele também abordou a questão dos laboratórios biológicos dos EUA, cujos dados diz continuarem sendo processados em outros países.

"O processamento de todos os dados que foram recebidos durante a operação especial, e esperamos que a verdade seja contada, e aprenderemos cada vez mais. Em Washington vão entender cada vez melhor que estamos quase plenamente conscientes destes planos, que realmente ameaçam todo o mundo", resumiu o porta-voz presidencial da Rússia.

Já sobre a operação militar especial russa na Ucrânia, Peskov sublinhou que a Rússia destruiu grande parte do potencial militar do pais vizinho.

"A desmilitarização está em pleno andamento, e o potencial militar, a infraestrutura, foi em grande parte destruída durante a operação especial", descreveu.

