Kremlin reage às críticas de Biden contra Putin: "insultos pessoais"

O porta-voz do presidente russo diz que os comentários do líder dos EUA provavelmente se devem ao cansaço

RT - O Kremlin vê as recentes declarações agressivas feitas pelo presidente dos EUA, Joe Biden, sobre seu colega russo, Vladimir Putin, como “um insulto pessoal” causado pela fadiga e irritabilidade de Biden.

“Ouvimos declarações que são de fato insultos pessoais ao presidente Putin. Essas declarações vêm do presidente dos Estados Unidos da América diariamente”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em resposta à pergunta de um jornalista nesta sexta-feira (18).

“Considerando tamanha irritabilidade do Sr. Biden, seu cansaço, às vezes esquecimento, que leva a declarações agressivas, não faremos avaliações contundentes para não causar mais agressões”, concluiu. Peskov acrescentou que, sendo um líder ponderado e sábio, Vladimir Putin nunca responde a insultos pessoais.

Na quinta-feira (17), durante almoço anual dedicado ao Dia de São Patrício na Irlanda, o presidente Biden se referiu ao chefe de Estado russo como um “ditador assassino” e “um bandido puro”, acusando-o de travar uma guerra imoral contra o povo da Ucrânia. Apenas um dia antes, o líder americano chamou o presidente Putin de “criminoso de guerra” em entrevista coletiva.

A escalada na retórica ocorre quando Washington assume uma posição firme condenando a ação militar da Rússia na Ucrânia. Na quarta-feira, após um discurso em vídeo ao Congresso dos EUA pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Biden destinou uma quantia adicional de US$ 800 milhões em assistência de segurança a Kiev. O dinheiro permitirá que os ucranianos comprem centenas dos chamados drones kamikaze Switchblade da América e sistemas antiaéreos Stinger.

Os Estados Unidos, juntamente com seus aliados da UE, também continuam a impor sanções a Moscou, visando os setores bancário e de energia da Rússia, bem como as principais autoridades do país. Washington e Bruxelas, no entanto, recusaram as exigências de Kiev de impor uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, argumentando que isso levaria a uma guerra Rússia-OTAN em grande escala.

Moscou atacou seu vizinho no final de fevereiro, após um impasse de sete anos sobre o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk e o eventual reconhecimento da Rússia das repúblicas de Donbass em Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para regularizar o status dessas regiões dentro do estado ucraniano.

A Rússia agora exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da OTAN liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

