Kremlin sobre possíveis bases russas em Cuba: Moscou e Havana têm 'posições sincronizadas'

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, afirmou que o presidente Vladimir Putin e o líder cubano compartilham das mesmas ideias em assuntos internacionais ao discutirem a criação de uma base militar em Cuba.

Durante diálogo realizado na segunda-feira (24), os líderes da Rússia e Cuba compartilharam suas ideias sobre assuntos internacionais, afirmou Peskov.

"Vocês sabem que as relações entre a Rússia e Cuba têm tradições profundas, elas estão preenchidas com conteúdo específico e, de fato, o ajuste de posições sobre as questões internacionais e regionais, que representam interesse mútuo, é extremamente importante. Realmente, os líderes dos dois países falaram sobre isso ontem", afirmou.

PUBLICIDADE

O presidente russo Vladimir Putin, manteve um diálogo via telefone com o líder cubano, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, no qual as partes discutiram questões sobre a coordenação de ações relacionadas à parceria estratégica.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE